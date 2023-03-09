Київ знову зі світлом, опалення планують повернути протягом доби

Ракетна атака росіян вранці 9 березня призвела до екстрених відключень світла, проте наразі електропостачання в столиці відновлено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Києва Віталія Кличка в Telegam.
"Електропостачання споживачам Києва відновлене в повному обсязі", - повідомив Мер Києва.
Він також додав, що наразі тривають роботи з відновлення теплопостачання. Крім того, за його словами, комунальники протягом доби планують в повному обсязі відновити тепло.
Кличко також повідомив, що наразі 30% домівок в столиці залишаються без опалення.
Нагадаємо, сьогодні Росія атакувала столицю ракетами та дронами. Зокрема, у Голосіївському районі ракета "Кинджал" влучила в об'єкт інфраструктури. Також є влучання у Святошинському районі.
В результаті російського обстрілу у Києві було пошкоджено енергетичний об'єкт.
У поліції повідомили, що через ракетні удари постраждали троє жителів Києва.
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