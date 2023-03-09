Київ знову зі світлом, опалення планують повернути протягом доби

"Електропостачання споживачам Києва відновлене в повному обсязі", - повідомив Мер Києва.

Він також додав, що наразі тривають роботи з відновлення теплопостачання. Крім того, за його словами, комунальники протягом доби планують в повному обсязі відновити тепло.

Кличко також повідомив, що наразі 30% домівок в столиці залишаються без опалення.

Нагадаємо, сьогодні Росія атакувала столицю ракетами та дронами. Зокрема, у Голосіївському районі ракета "Кинджал" влучила в об'єкт інфраструктури. Також є влучання у Святошинському районі.

В результаті російського обстрілу у Києві було пошкоджено енергетичний об'єкт.

У поліції повідомили, що через ракетні удари постраждали троє жителів Києва.

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