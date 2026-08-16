Київ знову під атакою, у місті пролунали вибухи

Фото: люди в київському метро під час повітряної тривоги (Getty Images)

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Київ вранці 16 серпня знову опинився під повітряною атакою. Військові повідомили про ракету, що прямувала на Київ, після чого в місті пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗС України.

"Ракета на Київ!" - йшлося у повідомленні військових. Як повідомив кореспондент РБК-Україна, близько 09:49 у Києві пролунали вибухи. На момент повідомлення подробиці щодо характеру атаки та її наслідків не були відомі. Інформація уточнюється.