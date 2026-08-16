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Киев снова под атакой, в городе раздались взрывы

10:00 16.08.2026 Вс
1 мин
Утро в столице началось с воздушной тревоги и сообщений о ракетной опасности
aimg Мария Науменко
Киев снова под атакой, в городе раздались взрывы Фото: люди в киевском метро во время воздушной тревоги (Getty Images)
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Киев утром 16 августа снова оказался под воздушной атакой. Военные сообщили о ракете, направлявшейся на Киев, после чего в городе раздались взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВС Украины.

"Ракета на Киев!" - говорилось в сообщении военных.

Как сообщил корреспондент РБК-Украина, около 09:49 в Киеве раздались взрывы.

На момент сообщения подробности характера атаки и ее последствий не были известны. Информация уточняется.

Напомним, в ночь на 16 августа россияне атаковали Киев баллистикой. В результате обстрела пострадали три человека, а пожары и разрушения зафиксировали в Оболонском и Голосеевском районах.

Всего в эту ночь Россия атаковала Украину 106 ударными беспилотниками и ракетами разных типов . Силы ПВО уничтожили или подавили три управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 85 вражеских дронов.

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