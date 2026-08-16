Киев снова под атакой, в городе раздались взрывы
Киев утром 16 августа снова оказался под воздушной атакой. Военные сообщили о ракете, направлявшейся на Киев, после чего в городе раздались взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВС Украины.
"Ракета на Киев!" - говорилось в сообщении военных.
Как сообщил корреспондент РБК-Украина, около 09:49 в Киеве раздались взрывы.
На момент сообщения подробности характера атаки и ее последствий не были известны. Информация уточняется.
Напомним, в ночь на 16 августа россияне атаковали Киев баллистикой. В результате обстрела пострадали три человека, а пожары и разрушения зафиксировали в Оболонском и Голосеевском районах.
Всего в эту ночь Россия атаковала Украину 106 ударными беспилотниками и ракетами разных типов . Силы ПВО уничтожили или подавили три управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 85 вражеских дронов.