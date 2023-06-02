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Київ знову в епіцентрі. У Повітряних силах розповіли, звідки летіли ракети та дрони під час атаки

Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (armyinform.com.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські військові використовували ракети та дрони під час сьогоднішньої атаки по Україні. В епіцентрі обстрілу знову опинився Київ та область.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"ППО відпрацювала в центрі країни. Епіцентром атак знову був Київ та Київщина. Попередньо, всі цілі було збито", - сказав він.

Ігнат повідомив, що російські окупанти запустили крилаті ракети з Каспійського напрямку близько 3:00 ночі. Водночас дрони летіли з півдня, використовуючи рельєф місцевості.

Нічна атака по Україні

Сьогодні вночі росіяни вкотре атакували Київ. За інформацією КМВА, пуски ракет здійснили зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, ймовірно - крилатими ракетами типу Х-101/555. Синхронно з ними загарбники використовували дрони.

У прокуратурі повідомили, що через обстріл Київської області постраждала 11-річна дитина та 68-річний чоловік, якого госпіталізували. Також було пошкоджено приватні будинки, господарські споруди та автомобілі мешканців.

За інформацією Генштабу, окупанти задіяли для ударів 15 крилатих ракет і 18 "Шахедів". При чому всі повітряні цілі були знищені.

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