Киев снова в эпицентре. В Воздушных силах рассказали, откуда летели ракеты и дроны во время атаки

"ПВО отработала в центре страны. Эпицентром атак снова был Киев и Киевская область. Предварительно все цели были сбиты", - сказал он.

Игнат сообщил, что российские оккупанты запустили крылатые ракеты с Каспийского направления около 3:00 ночи. В то же время дроны летели с юга, используя рельеф местности.

Ночная атака по Украине

Сегодня ночью россияне в очередной раз атаковали Киев. По информации КГВА, пуски ракет совершили из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, вероятно - крылатыми ракетами типа Х-101/555. Синхронно с ними захватчики использовали дроны.

В прокуратуре сообщили, что из-за обстрела Киевской области пострадал 11-летний ребенок и 68-летний мужчина, которого госпитализировали. Также были повреждены частные дома, хозяйственные постройки и автомобили жителей.

По информации Генштаба, оккупанты задействовали для ударов 15 крылатых ракет и 18 "Шахедов". Причем все воздушные цели были уничтожены.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.