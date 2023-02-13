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Київ завтра знову буде зі світлом без відключень, але у "зоні ризику" три райони

Фото: Київ завтра знову буде зі світлом без відключень, але у "зоні ризику" три райони (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Завтра, 14 лютого, у Києві не планується застосовувати планові відключення світла, оскільки "Укренерго" не сформував ліміти споживання. Але в деяких районах столиці все ж таки можливі обмеження електропостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на гендиректора YASNO Сергія Коваленка у Facebook.

"Вже кілька днів Укренерго не формує ліміти для регіонів. А отже, генераційних обмежень у нас практично немає. Згідно з повідомленнями Міненерго та "Укренерго", наразі у роботі всі дев'ять енергоблоків атомних електростанцій, працюють додаткові блоки на деяких ТЕС, більш активно працюють ГЕС. Це все дає змогу виробляти більше електроенергії", - розповів Коваленко.

Він підкреслив, що така ситуація все одно не дозволить системі працювати безперебійно, оскільки її ще не повністю відновлено після російських атак. Тому у частині Голосіївського, Святошинського та Шевченківського районів Києва є дефіцит пропускної спроможності мереж.

"Мережі НЕК "Укренерго", пошкоджені через обстріл, поки що не можуть передавати такі обсяги електроенергії, щоб забезпечити всіх киян світлом. Тому тут можуть використовуватись локальні відключення за графіками", - уточнив Коваленко.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що завтра, 14 лютого, світло планують не відключати також у Івано-Франківській та Рівненській областях.

При цьому в Черкаській області 14 лютого проведуть режимні вимірювання погодинного активного електричного навантаження, тому обмеження електропостачання там не застосовується.

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КиївУкренерговимкнення світлаЕлектроенергія