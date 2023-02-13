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Жодних графіків. Ще дві області України завтра будуть весь день зі світлом

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Україна, Понеділок 13 лютого 2023 19:53
Жодних графіків. Ще дві області України завтра будуть весь день зі світлом Фото: дві області України 14 лютого будуть весь день зі світлом (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

У вівторок, 14 лютого, дві області не будуть вимикати електропостачання.

Про це повідомляє РБК-УКраїна з посиланням на пресс-службу Рівненської та Івано-Франківської ОВА.

Так, у Рівенській області енергетики фіксуватимуть реальний рівень споживання електроенергії. Для цього не буде задіяно погодинних відключень або інших обмежень.

"Це важлива подія, адже результати вимірювань Укренерго використовуватиме для подальшого визначення дозволеної величини навантаження", - сказано в повідомленні.

А от в Івано-Франківській області було встановлено "безліміт" на споживання електроенергії. Це дозволить не вимикати світло.

"Оскільки обсяг генерації забезпечує потребу в електричній енергії для нашого краю є можливість не обмежувати електропостачання", - сказано в повідомленні.

Раніше ми писали, що з понеділка, 13 лютого, в Одесі запрацює електротранспорт.

Крім того, нагадаємо, що Росія влаштувала масований обстріл України у п'ятницю, 10 лютого. В частині регіонів почалися перебої зі світлом, в деяких областях світло екстрено вимкнули через атаку.

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Графік відключення світла Укренерго блекаут Івано-Франківська область Рівненська область
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