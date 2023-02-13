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У Черкаській області завтра не вимикатимуть світло

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Черкаська область , Понеділок 13 лютого 2023 18:34
У Черкаській області завтра не вимикатимуть світло Фото: у Черкаській області завтра не вимикатимуть світло (РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

У вівторок, 14 лютого, у Черкаській області проводитимуться режимні виміри погодинного активного електричного навантаження. Відключень електроенергії упродовж цієї доби в регіоні не заплановано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Черкаської ОВА Ігоря Табурця.

"Енергетики вимірюватимуть, скільки електроенергії погодинно споживає наша область. Тому всю добу будемо зі світлом (звісно, якщо без форс-мажорів)", - написав Табурець.

Зазначено, що такі виміри почергово проводять по всій країні. Отримані результати дозволять скоригувати обсяги лімітів для областей і рівномірніше розподілити наявну в системі потужність.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що в Україні, після вихідних, поступово зростає споживання, що є традиційним для початку робочого тижня. Водночас дефіцит потужності в енергосистемі наразі відсутній.

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