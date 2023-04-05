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Київ завершує опалювальний сезон: названо дату

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Київ, Середа 05 квітня 2023 12:11
Київ завершує опалювальний сезон: названо дату Фото: у Києві визначили дату завершення опалювального сезону (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Києві вирішили завершувати опалювальний сезон 8 квітня. Міська влада ухвалила таке рішення через погодні умови, адже у столиці очікується стабільне суттєве потепління.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

Він зазначив, що рішення про початок чи завершення опалювального сезону приймають, орієнтуючись на погодні умови, комфорт людей та раціональне використання енергоресурсів.

"Цього року теж не чекаємо 15 квітня, а припиняємо постачання тепла в будівлі раніше", - зазначив мер.

Кличко додав, що для переходу на літній режим роботи системи спеціалістам потрібно кілька днів, адже централізована система теплопостачання столиці - одна з найбільших у Європі. Так, вона налічує понад 2,7 тисяч км теплових мереж, три потужних ТЕЦ, майже 200 станцій теплопостачання та котелень.

Зазначимо, що 1 березня в Україні почали готуватись до наступного опалювального сезону.

Опалювальний сезон вже завершили, зокрема, у Дніпрі, Одесі, Миколаєві та Полтаві.

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Київ Віталий Кличко Опалювальный сезон
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