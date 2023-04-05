Киев завершает отопительный сезон: названа дата

В Киеве решили завершать отопительный сезон 8 апреля. Городские власти приняли такое решение из-за погодных условий, ведь в столице ожидается стабильное существенное потепление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко .

Он отметил, что решение о начале или завершении отопительного сезона принимают, ориентируясь на погодные условия, комфорт людей и рациональное использование энергоресурсов.

"В этом году тоже не ждем 15 апреля, а прекращаем поставку тепла в здания раньше", - отметил мэр.

Кличко добавил, что для перехода на летний режим работы системы специалистам нужно несколько дней, ведь централизованная система теплоснабжения столицы - одна из самых больших в Европе. Так, она насчитывает более 2,7 тысяч км тепловых сетей, три мощных ТЭЦ, около 200 станций теплоснабжения и котельных.

Отметим, что 1 марта в Украине начали готовиться к следующему отопительному сезону.

Отопительный сезон уже завершили, в частности, в Днепре, Одессе, Николаеве и Полтаве.

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