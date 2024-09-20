Київ затягнуло смогом і цьому є дві причини

Фахівець пояснив, що погіршення якості повітря в столиці стало наслідком збігу кількох несприятливих факторів.

"По-перше, навколо Києва горять торф'яники. По-друге, вранці багато людей сідає у транспорт і їде до міста на роботу. По-третє, відіграє роль погода. Я живу у приміській зоні, і зранку температура була на рівні 5-6 градусів тепла, і повна безвітряність. Тобто склалися всі умови для того, щоб вони всі гази, які виділяються і пожеж, і з автомобільних газів, нікуди не розсіювалися", – зазначає Оперчук.

За його словами, у таких умовах відсутність температурної інверсії призводить до того, що шкідливі речовини, які виділяються з автомобільних вихлопів та пожеж, не розсіюються, а залишаються біля землі, створюючи критичний рівень забруднення.

Оперчук також нагадав, що подібні ситуації вже траплялися у минулі роки, зокрема у 2019 та 2020 роках, коли осінні пожежі навколо Києва призводили до суттєвого забруднення повітря.

"Ситуація тоді була аналогічна, а в деяких моментах навіть складніша", – підкреслив він.

Фахівець також звернув увагу на те, що бойові дії можуть сприяти виникненню нових пожеж. Російські війська спеціально створюють підпали, і потрібно бути готовими до того, що подібні ситуації можуть повторюватися.