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Киев затянуло смогом и этому есть две причины

Фото: Загрязнение воздуха в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Катерина Гончарова, Татьяна Веремеева

В Киеве наблюдается повышенный уровень загрязнения воздуха из-за горения торфяников вокруг города, а также сухой и безветренной погоды, характерной для сентября.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил заведующий отделом Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины. Анатолий Оперчук.

Специалист пояснил, что ухудшение качества воздуха в столице стало следствием совпадения нескольких неблагоприятных факторов.

"Во-первых, вокруг Киева горят торфяники. Во-вторых, утром многие садятся в транспорт и едут в город на работу. В-третьих, играет роль погода. Я живу в пригородной зоне, и утром температура была на уровне 5-6 градусов тепла, и полное безветрие. То есть сложились все условия для того, чтобы они все газы, выделяемые и пожарами, и из автомобильных газов, никуда не рассеивались", – отмечает Оперчук.

По его словам, в таких условиях отсутствие температурной инверсии приводит к тому, что вредные вещества, выделяемые из автомобильных выхлопов и пожаров, не рассеиваются, а остаются у земли, создавая критический уровень загрязнения.

Оперчук также напомнил, что подобные ситуации уже случались в прошлые годы, в частности, в 2019 и 2020 годах, когда осенние пожары вокруг Киева приводили к существенному загрязнению воздуха.

"Ситуация тогда была аналогичная, а в некоторых моментах даже более сложная", – подчеркнул он.

Специалист также обратил внимание, что боевые действия могут способствовать возникновению новых пожаров. Российские войска специально создают поджоги, и нужно быть готовыми к тому, что подобные ситуации могут повторяться.

Ранее РБК-Украина писало, что в Киеве зафиксировали ухудшение качества воздуха по состоянию на утро пятницы, 20 сентября. По данным Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА, в столице наблюдается повышение концентрации взвешенных частиц пыли.

По информации ведущего поставщика данных по загрязнению воздуха IQAir, Киев на время оказался на первом месте в мире по уровню загрязнения воздуха. Индекс качества воздуха в столице достиг 175 пунктов, что свидетельствует о "нездоровом" состоянии воздуха.

Ситуацию могут исправить ветер и дожди, ожидаемые в Украине 25 и 27 сентября. Однако улучшение может произойти и раньше. Синоптик Наталья Диденко отмечает, что охватывающий большую часть Украины антициклон Serkan способствует сухой и безветренной погоде, что ухудшает качество воздуха из-за зависания пыли.

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