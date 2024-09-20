Киев затянуло смогом и этому есть две причины

Специалист пояснил, что ухудшение качества воздуха в столице стало следствием совпадения нескольких неблагоприятных факторов.

"Во-первых, вокруг Киева горят торфяники. Во-вторых, утром многие садятся в транспорт и едут в город на работу. В-третьих, играет роль погода. Я живу в пригородной зоне, и утром температура была на уровне 5-6 градусов тепла, и полное безветрие. То есть сложились все условия для того, чтобы они все газы, выделяемые и пожарами, и из автомобильных газов, никуда не рассеивались", – отмечает Оперчук.

По его словам, в таких условиях отсутствие температурной инверсии приводит к тому, что вредные вещества, выделяемые из автомобильных выхлопов и пожаров, не рассеиваются, а остаются у земли, создавая критический уровень загрязнения.

Оперчук также напомнил, что подобные ситуации уже случались в прошлые годы, в частности, в 2019 и 2020 годах, когда осенние пожары вокруг Киева приводили к существенному загрязнению воздуха.

"Ситуация тогда была аналогичная, а в некоторых моментах даже более сложная", – подчеркнул он.

Специалист также обратил внимание, что боевые действия могут способствовать возникновению новых пожаров. Российские войска специально создают поджоги, и нужно быть готовыми к тому, что подобные ситуации могут повторяться.