Київ затопило після сильної зливи: місцями вода по коліна (відео)

У Києві сьогодні, 8 вересня, після сильної зливи вулиці буквально затопило. На деяких локаціях рівень води критично високий.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію в Telegram і місцеві Telegram-канали.
У КМДА опублікували відео із затопленою проїжджою частиною, а в Telegram-каналах показали кадри, де вода на вулицях місцями доходила людям до колін. На деяких парковках автомобілі опинилися наполовину у воді.
У мерії нагадали телефони екстрених служб:
"Під час грози уникайте знаходження поблизу рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев і не паркуйте автомобілі поруч із ними", - додали у відомстві.
Нагадаємо, згідно з прогнозами синоптиків, протягом найближчих кількох днів в Україні очікуються дощі.
При цьому кардинальних змін температури повітря не очікується.