UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Київ затопило після сильної зливи: місцями вода по коліна (відео)

Ілюстративне фото: у Києві затопило вулиці після зливи (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Києві сьогодні, 8 вересня, після сильної зливи вулиці буквально затопило. На деяких локаціях рівень води критично високий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію в Telegram і місцеві Telegram-канали.

У КМДА опублікували відео із затопленою проїжджою частиною, а в Telegram-каналах показали кадри, де вода на вулицях місцями доходила людям до колін. На деяких парковках автомобілі опинилися наполовину у воді.

 

У мерії нагадали телефони екстрених служб:

  • у разі підтоплення доріг і тротуарів - диспетчерська КК "Київавтодор": 0442847419;
  • у разі падіння дерев або зламаних гілок - аварійно-диспетчерська служба КО "Київзеленбуд": 0442724018;
  • якщо падіння дерев загрожує життю - рятувальники: 101 або 0444303713 (телефон КАРС);
  • у разі травмування людей - негайно телефонувати 103;
  • у разі несправності світлофорів або дорожніх знаків - ЦОДР: 0503873542.

"Під час грози уникайте знаходження поблизу рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев і не паркуйте автомобілі поруч із ними", - додали у відомстві.

 

Прогноз погоди

Нагадаємо, згідно з прогнозами синоптиків, протягом найближчих кількох днів в Україні очікуються дощі.

При цьому кардинальних змін температури повітря не очікується.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївПогода