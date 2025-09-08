Киев затопило после сильного ливня: местами вода по колено (видео)

В Киеве сегодня, 8 сентября, после сильного ливня улицы буквально затопило. На некоторых локациях уровень воды критически высокий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию в Telegram и местные Telegram-каналы.
В КГГА опубликовали видео с затопленной проезжей частью, а в Telegram-каналах показали кадры, где вода на улицах местами доходила людям до колен. На некоторых парковках автомобили оказались наполовину в воде.
В мэрии напомнили телефоны экстренных служб:
"Во время грозы избегайте нахождения вблизи рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев и не паркуйте рядом с ними", - добавили в ведомстве.
Напомним, согласно прогнозам синоптиков, в течение ближайших нескольких дней в Украине ожидаются дожди.
При этом кардинальных изменений температуры воздуха не ожидается.