Киев затопило после сильного ливня: местами вода по колено (видео)

В КГГА опубликовали видео с затопленной проезжей частью, а в Telegram-каналах показали кадры, где вода на улицах местами доходила людям до колен. На некоторых парковках автомобили оказались наполовину в воде.

В мэрии напомнили телефоны экстренных служб:

при подтоплении дорог и тротуаров - диспетчерская УК "Киевавтодор": 0442847419;

при падении деревьев или сломанных ветках - аварийно-диспетчерская служба КО "Киевзеленстрой": 0442724018;

если падение деревьев угрожает жизни - спасатели: 101 или 0444303713 (телефон КАРС);

при травмах людей - немедленно звонить 103;

при неисправности светофоров или дорожных знаков - ЦОДР: 0503873542.

"Во время грозы избегайте нахождения вблизи рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев и не паркуйте рядом с ними", - добавили в ведомстве.