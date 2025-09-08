RU

Киев затопило после сильного ливня: местами вода по колено (видео)

Иллюстративное фото: в Киеве затопило улицы после ливня (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Киеве сегодня, 8 сентября, после сильного ливня улицы буквально затопило. На некоторых локациях уровень воды критически высокий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию в Telegram и местные Telegram-каналы.

В КГГА опубликовали видео с затопленной проезжей частью, а в Telegram-каналах показали кадры, где вода на улицах местами доходила людям до колен. На некоторых парковках автомобили оказались наполовину в воде.

 

В мэрии напомнили телефоны экстренных служб:

  • при подтоплении дорог и тротуаров - диспетчерская УК "Киевавтодор": 0442847419;
  • при падении деревьев или сломанных ветках - аварийно-диспетчерская служба КО "Киевзеленстрой": 0442724018;
  • если падение деревьев угрожает жизни - спасатели: 101 или 0444303713 (телефон КАРС);
  • при травмах людей - немедленно звонить 103;
  • при неисправности светофоров или дорожных знаков - ЦОДР: 0503873542.

"Во время грозы избегайте нахождения вблизи рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев и не паркуйте рядом с ними", - добавили в ведомстве. 

Прогноз погоды

Напомним, согласно прогнозам синоптиков, в течение ближайших нескольких дней в Украине ожидаются дожди.

При этом кардинальных изменений температуры воздуха не ожидается.

