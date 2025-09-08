ua en ru
Пн, 08 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Киев затопило после сильного ливня: местами вода по колено (видео)

Киев, Понедельник 08 сентября 2025 16:21
UA EN RU
Киев затопило после сильного ливня: местами вода по колено (видео) Иллюстративное фото: в Киеве затопило улицы после ливня (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Киеве сегодня, 8 сентября, после сильного ливня улицы буквально затопило. На некоторых локациях уровень воды критически высокий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию в Telegram и местные Telegram-каналы.

В КГГА опубликовали видео с затопленной проезжей частью, а в Telegram-каналах показали кадры, где вода на улицах местами доходила людям до колен. На некоторых парковках автомобили оказались наполовину в воде.

В мэрии напомнили телефоны экстренных служб:

  • при подтоплении дорог и тротуаров - диспетчерская УК "Киевавтодор": 0442847419;
  • при падении деревьев или сломанных ветках - аварийно-диспетчерская служба КО "Киевзеленстрой": 0442724018;
  • если падение деревьев угрожает жизни - спасатели: 101 или 0444303713 (телефон КАРС);
  • при травмах людей - немедленно звонить 103;
  • при неисправности светофоров или дорожных знаков - ЦОДР: 0503873542.

"Во время грозы избегайте нахождения вблизи рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев и не паркуйте рядом с ними", - добавили в ведомстве.

Прогноз погоды

Напомним, согласно прогнозам синоптиков, в течение ближайших нескольких дней в Украине ожидаются дожди.

При этом кардинальных изменений температуры воздуха не ожидается.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Погода
Новости
РФ преобладает в силах в три раза, на главных направлениях - в 4-6 раз, - Сырский
РФ преобладает в силах в три раза, на главных направлениях - в 4-6 раз, - Сырский
Аналитика
Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России