Київ запроваджує в навчальних закладах сучасні безпекові технології, - Кличко

Київська міська державна адміністрація впроваджує в закладах освіти столиці сучасну цифрову інфраструктуру, щоб зробити процес навчання більш безпечним. В одному з ліцеїв нова система вже працює.

Як пише РБК-Україна , про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Один із ліцеїв у Дарницькому районі оснастили сучасною цифровою інфраструктурою. Вона поєднує захищені мережеві технології Cisco, системи відеоаналітики, контроль доступу та датчики стану середовища з цифровою платформою міста. Відповідає міжнародним стандартам і робить ліцей сучасним, безпечним та технологічним середовищем", - повідомив Віталій Кличко.

Він зазначив, що навчальна система поєднується з міською, що дозволить забезпечити максимальну безпеку учнів – від заходу до закладу освіти до перебування в укритті під час повітряної тривоги.

"Нова система працює як єдиний організм. Від моменту, коли учень заходить до закладу, до моменту отримання навчальних матеріалів чи перебування в укритті під час повітряної тривоги. Учні можуть потрапити до ліцею за допомогою цифрової Учнівської картки, а шкільне відеоспостереження працює у поєднанні з міською системою", - зазначив Віталій Кличко.

Мер Києва повідомив, що в межах проєкту ліцей вже отримав повністю керовану інфраструктуру: 23 комутатори, 140 точок доступу Wi-Fi, 74 розумні камери та 30 IoT-датчиків. Мережевий захист впроваджують Cisco Umbrella та Meraki MDM, що гарантує безпечний інтернет-доступ для вчителів і учнів.

Віталій Кличко зауважив, що проєкт планують розповсюдити на інші навчальні заклади столиці та країни.