Киев вводит в учебных заведениях современные технологии безопасности, - Кличко

Киев, Четверг 20 ноября 2025 13:20
Киев вводит в учебных заведениях современные технологии безопасности, - Кличко
Автор: Юлия Бойко

Киевская городская государственная администрация внедряет в учебных заведениях столицы современную цифровую инфраструктуру, чтобы сделать процесс обучения более безопасным. В одном из лицеев новая система уже работает.

Как пишет РБК-Украина, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Один из лицеев в Дарницком районе оснастили современной цифровой инфраструктурой. Она сочетает защищенные сетевые технологии Cisco, системы видеоаналитики, контроль доступа и датчики состояния среды с цифровой платформой города. Соответствует международным стандартам и делает лицей современной, безопасной и технологической средой", - сообщил Виталий Кличко.

Он отметил, что учебная система сочетается с городской, что позволит обеспечить максимальную безопасность учащихся - от захода в учебное заведение до пребывания в укрытии во время воздушной тревоги.

"Новая система работает как единый организм. С момента, когда ученик заходит в заведение, до момента получения учебных материалов или пребывания в укрытии во время воздушной тревоги. Ученики могут попасть в лицей с помощью цифровой Ученической карточки, а школьное видеонаблюдение работает в сочетании с городской системой", - отметил Виталий Кличко.

Мэр Киева сообщил, что в рамках проекта лицей уже получил полностью управляемую инфраструктуру: 23 коммутатора, 140 точек доступа Wi-Fi, 74 умные камеры и 30 IoT-датчиков. Сетевую защиту внедряют Cisco Umbrella и Meraki MDM, что гарантирует безопасный интернет-доступ для учителей и учеников.

Виталий Кличко отметил, что проект планируют распространить на другие учебные заведения столицы и страны.

Виталий Кличко
