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Київ заливатиме до ранку, оголошено "жовту" небезпеку

19:38 08.06.2026 Пн
2 хв
Чи варто ховати парасольки після цієї ночі?
aimg Марія Науменко
Фото: у Києві прогнозують значні дощі та "жовтий" рівень небезпеки (Getty Images)

Негода вирішила затриматися у столиці. Синоптики попереджають про сильні дощі, "жовтий" рівень небезпеки та можливі ускладнення на дорогах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

У Києві надвечір 8 червня оголосили попередження про небезпечні метеорологічні явища.

За прогнозами синоптиків, до кінця цієї доби та вночі 9 червня у столиці очікуються значні дощі.

У зв'язку з цим для міста встановлено перший, "жовтий", рівень небезпеки.

В Укргідрометцентрі зазначили, що сильні опади можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних підприємств. Також можливі труднощі з рухом транспорту.

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Втім, дощова погода не обмежиться лише цією ніччю. За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, 9 червня у Києві також періодично дощитиме через вплив атмосферного фронту.

Температура повітря вдень становитиме близько +22...+23°C.

Загалом найближчими днями в Україні переважатиме волога погода з періодичними дощами. Водночас повітря залишатиметься доволі теплим, а на півдні та сході країни місцями буде спекотно та задушливо через високу вологість.

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі пояснили, як формується прогноз погоди та чому він може змінюватися залежно від оновлення метеоданих.

Також синоптики повідомили, що червень 2026 року в Україні очікується теплішим за кліматичну норму. Середня місячна температура прогнозується на 1,5°C вище за звичайні показники, тоді як кількість опадів має залишитися в межах норми.

Також синоптики попереджали про активні грозові процеси, град і шквали, характерні для першого місяця літа.

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