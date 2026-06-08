Київ заливатиме до ранку, оголошено "жовту" небезпеку

У Києві надвечір 8 червня оголосили попередження про небезпечні метеорологічні явища.

За прогнозами синоптиків, до кінця цієї доби та вночі 9 червня у столиці очікуються значні дощі.

У зв'язку з цим для міста встановлено перший, "жовтий", рівень небезпеки.

В Укргідрометцентрі зазначили, що сильні опади можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних підприємств. Також можливі труднощі з рухом транспорту.

Втім, дощова погода не обмежиться лише цією ніччю. За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, 9 червня у Києві також періодично дощитиме через вплив атмосферного фронту.

Температура повітря вдень становитиме близько +22...+23°C.

Загалом найближчими днями в Україні переважатиме волога погода з періодичними дощами. Водночас повітря залишатиметься доволі теплим, а на півдні та сході країни місцями буде спекотно та задушливо через високу вологість.