Киев будет заливать до утра, объявлена "желтая" опасность

Непогода решила задержаться в столице. Синоптики предупреждают о сильных дождях, "желтом" уровне опасности и возможных осложнениях на дорогах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
В Киеве вечером 8 июня объявили предупреждение об опасных метеорологических явлениях.
По прогнозам синоптиков, до конца этих суток и ночью 9 июня в столице ожидаются значительные дожди.
В связи с этим для города установлен первый, "желтый", уровень опасности.
В Укргидрометцентре отметили, что сильные осадки могут осложнить работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий. Также возможны трудности с движением транспорта.
Впрочем, дождливая погода не ограничится только этой ночью. По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 9 июня в Киеве также периодически будет идти дождь из-за влияния атмосферного фронта.
Температура воздуха днем составит около +22...+23°C.
В целом в ближайшие дни в Украине будет преобладать влажная погода с периодическими дождями. В то же время воздух будет оставаться довольно теплым, а на юге и востоке страны местами будет жарко и душно из-за высокой влажности.
Напомним, ранее в Укргидрометцентре объяснили, как формируется прогноз погоды и почему он может меняться в зависимости от обновления метеоданных.
Также синоптики сообщили, что июнь 2026 года в Украине ожидается теплее климатической нормы. Средняя месячная температура прогнозируется на 1,5°C выше обычных показателей, тогда как количество осадков должно остаться в пределах нормы.
Также синоптики предупреждали об активных грозовых процессах, граде и шквалах, характерных для первого месяца лета.