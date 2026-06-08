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Киев будет заливать до утра, объявлена "желтая" опасность

19:38 08.06.2026 Пн
2 мин
Стоит ли прятать зонтики после этой ночи?
aimg Мария Науменко
Фото: в Киеве прогнозируют значительные дожди и "желтый" уровень опасности (Getty Images)

Непогода решила задержаться в столице. Синоптики предупреждают о сильных дождях, "желтом" уровне опасности и возможных осложнениях на дорогах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

В Киеве вечером 8 июня объявили предупреждение об опасных метеорологических явлениях.

По прогнозам синоптиков, до конца этих суток и ночью 9 июня в столице ожидаются значительные дожди.

В связи с этим для города установлен первый, "желтый", уровень опасности.

В Укргидрометцентре отметили, что сильные осадки могут осложнить работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий. Также возможны трудности с движением транспорта.

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Впрочем, дождливая погода не ограничится только этой ночью. По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 9 июня в Киеве также периодически будет идти дождь из-за влияния атмосферного фронта.

Температура воздуха днем составит около +22...+23°C.

В целом в ближайшие дни в Украине будет преобладать влажная погода с периодическими дождями. В то же время воздух будет оставаться довольно теплым, а на юге и востоке страны местами будет жарко и душно из-за высокой влажности.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре объяснили, как формируется прогноз погоды и почему он может меняться в зависимости от обновления метеоданных.

Также синоптики сообщили, что июнь 2026 года в Украине ожидается теплее климатической нормы. Средняя месячная температура прогнозируется на 1,5°C выше обычных показателей, тогда как количество осадков должно остаться в пределах нормы.

Также синоптики предупреждали об активных грозовых процессах, граде и шквалах, характерных для первого месяца лета.

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