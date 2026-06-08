Київ заливатиме до ранку, оголошено "жовту" небезпеку
Негода вирішила затриматися у столиці. Синоптики попереджають про сильні дощі, "жовтий" рівень небезпеки та можливі ускладнення на дорогах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
У Києві надвечір 8 червня оголосили попередження про небезпечні метеорологічні явища.
За прогнозами синоптиків, до кінця цієї доби та вночі 9 червня у столиці очікуються значні дощі.
У зв'язку з цим для міста встановлено перший, "жовтий", рівень небезпеки.
В Укргідрометцентрі зазначили, що сильні опади можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних підприємств. Також можливі труднощі з рухом транспорту.
Втім, дощова погода не обмежиться лише цією ніччю. За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, 9 червня у Києві також періодично дощитиме через вплив атмосферного фронту.
Температура повітря вдень становитиме близько +22...+23°C.
Загалом найближчими днями в Україні переважатиме волога погода з періодичними дощами. Водночас повітря залишатиметься доволі теплим, а на півдні та сході країни місцями буде спекотно та задушливо через високу вологість.
Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі пояснили, як формується прогноз погоди та чому він може змінюватися залежно від оновлення метеоданих.
Також синоптики повідомили, що червень 2026 року в Україні очікується теплішим за кліматичну норму. Середня місячна температура прогнозується на 1,5°C вище за звичайні показники, тоді як кількість опадів має залишитися в межах норми.
Також синоптики попереджали про активні грозові процеси, град і шквали, характерні для першого місяця літа.