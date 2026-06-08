ua en ru
Пн, 08 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Київ заливатиме до ранку, оголошено "жовту" небезпеку

19:38 08.06.2026 Пн
2 хв
Чи варто ховати парасольки після цієї ночі?
aimg Марія Науменко
Київ заливатиме до ранку, оголошено "жовту" небезпеку Фото: у Києві прогнозують значні дощі та "жовтий" рівень небезпеки (Getty Images)
Стихія не застане зненацька! Слідкуй за змінами погоди з РБК-Україна у Google

Негода вирішила затриматися у столиці. Синоптики попереджають про сильні дощі, "жовтий" рівень небезпеки та можливі ускладнення на дорогах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

У Києві надвечір 8 червня оголосили попередження про небезпечні метеорологічні явища.

За прогнозами синоптиків, до кінця цієї доби та вночі 9 червня у столиці очікуються значні дощі.

У зв'язку з цим для міста встановлено перший, "жовтий", рівень небезпеки.

В Укргідрометцентрі зазначили, що сильні опади можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних підприємств. Також можливі труднощі з рухом транспорту.

Читайте також: Дощі не відступають: Україну накриє чергова хвиля похолодання

Втім, дощова погода не обмежиться лише цією ніччю. За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, 9 червня у Києві також періодично дощитиме через вплив атмосферного фронту.

Температура повітря вдень становитиме близько +22...+23°C.

Загалом найближчими днями в Україні переважатиме волога погода з періодичними дощами. Водночас повітря залишатиметься доволі теплим, а на півдні та сході країни місцями буде спекотно та задушливо через високу вологість.

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі пояснили, як формується прогноз погоди та чому він може змінюватися залежно від оновлення метеоданих.

Також синоптики повідомили, що червень 2026 року в Україні очікується теплішим за кліматичну норму. Середня місячна температура прогнозується на 1,5°C вище за звичайні показники, тоді як кількість опадів має залишитися в межах норми.

Також синоптики попереджали про активні грозові процеси, град і шквали, характерні для першого місяця літа.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Київ Погода Погода в Києві Погода в Україні Гідрометцентр
Новини
Як Україна може стати членом ЄС: єврокомісар назвала сценарії
Як Україна може стати членом ЄС: єврокомісар назвала сценарії
Аналітика
82% розкритих терактів в Україні скоєно через Telegram: Андрій Нєбитов, Нацполіція
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події 82% розкритих терактів в Україні скоєно через Telegram: Андрій Нєбитов, Нацполіція