Киев будет заливать до утра, объявлена "желтая" опасность

Непогода решила задержаться в столице. Синоптики предупреждают о сильных дождях, "желтом" уровне опасности и возможных осложнениях на дорогах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

В Киеве вечером 8 июня объявили предупреждение об опасных метеорологических явлениях.

По прогнозам синоптиков, до конца этих суток и ночью 9 июня в столице ожидаются значительные дожди.

В связи с этим для города установлен первый, "желтый", уровень опасности.

В Укргидрометцентре отметили, что сильные осадки могут осложнить работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий. Также возможны трудности с движением транспорта.

Впрочем, дождливая погода не ограничится только этой ночью. По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 9 июня в Киеве также периодически будет идти дождь из-за влияния атмосферного фронта.

Температура воздуха днем составит около +22...+23°C.

В целом в ближайшие дни в Украине будет преобладать влажная погода с периодическими дождями. В то же время воздух будет оставаться довольно теплым, а на юге и востоке страны местами будет жарко и душно из-за высокой влажности.