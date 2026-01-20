Київ залишився без води через обстріли: де найскладніша ситуація

У Києві через ворожі обстріли знеструмлено об’єкти водопровідної інфраструктури, внаслідок чого водопостачання відсутнє або подається зі зниженим тиском у більшості районів міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ПрАТ "АК "Київводоканал".
Наразі водопостачання повністю відсутнє майже на всій Лівобережній частині столиці, зокрема у Деснянському, Дарницькому та Дніпровському районах. Житловий масив Троєщина отримує воду зі зниженим тиском.
На зниженому тиску залишаються водопровідні мережі у Шевченківському, Солом’янському та Голосіївському районах. У Печерському районі водопостачання є лише в окремих зонах.
У Київводоканалі повідомили, що їхні фахівці спільно з енергетиками працюють над стабілізацією ситуації.
"Проводяться роботи з відновлення електроживлення та нормального режиму роботи системи водопостачання", - зазначили у компанії.
Про терміни повного відновлення водопостачання обіцяють повідомити додатково.
Нагадаємо, окупаційні російські війська здійснили черговий масштабний обстріл українських міст, застосувавши різні типи озброєння. Вибухи пролунали в Києві, Дніпрі, Чорноморську та на Вінниччині. За попередніми даними, ворог цілив по об'єктах енергетичної інфраструктури, що призвело до їх пошкодження.
Після чергової російської атаки у Києві без тепла залишилися понад 5600 багатоповерхівок. Обстріл спричинив пошкодження житлових будинків, інфраструктури та школи, є постраждала людина. Через енергетичні проблеми метро працює зі змінами, а на Київщині внаслідок атаки загинула одна людина.