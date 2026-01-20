Киев остался без воды из-за обстрелов: где самая сложная ситуация

Сейчас водоснабжение полностью отсутствует почти на всей Левобережной части столицы, в частности в Деснянском, Дарницком и Днепровском районах. Жилой массив Троещина получает воду с пониженным давлением.

На пониженном давлении остаются водопроводные сети в Шевченковском, Соломенском и Голосеевском районах. В Печерском районе водоснабжение есть только в отдельных зонах.

Когда восстановят водоснабжение

В Киевводоканале сообщили, что их специалисты совместно с энергетиками работают над стабилизацией ситуации.

"Проводятся работы по восстановлению электропитания и нормального режима работы системы водоснабжения", - отметили в компании.

О сроках полного восстановления водоснабжения обещают сообщить дополнительно.