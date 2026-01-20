Киев остался без воды из-за обстрелов: где самая сложная ситуация

В Киеве из-за вражеских обстрелов обесточены объекты водопроводной инфраструктуры, в результате чего водоснабжение отсутствует или подается с пониженным давлением в большинстве районов города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЧАО "АК "Киевводоканал".
Сейчас водоснабжение полностью отсутствует почти на всей Левобережной части столицы, в частности в Деснянском, Дарницком и Днепровском районах. Жилой массив Троещина получает воду с пониженным давлением.
На пониженном давлении остаются водопроводные сети в Шевченковском, Соломенском и Голосеевском районах. В Печерском районе водоснабжение есть только в отдельных зонах.
В Киевводоканале сообщили, что их специалисты совместно с энергетиками работают над стабилизацией ситуации.
"Проводятся работы по восстановлению электропитания и нормального режима работы системы водоснабжения", - отметили в компании.
О сроках полного восстановления водоснабжения обещают сообщить дополнительно.
Напомним, оккупационные российские войска совершили очередной масштабный обстрел украинских городов, применив различные типы вооружения. Взрывы прогремели в Киеве, Днепре, Черноморске и в Винницкой области. По предварительным данным, враг целился по объектам энергетической инфраструктуры, что привело к их повреждению.
После очередной российской атаки в Киеве без тепла остались более 5600 многоэтажек. Обстрел вызвал повреждения жилых домов, инфраструктуры и школы, есть пострадавший человек. Из-за энергетических проблем метро работает с изменениями, а на Киевщине в результате атаки погиб один человек.