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Київ не залишать без питної води в екстрених ситуаціях: відомі деталі

Ілюстративне фото: Київ не залишать без питної води в екстрених ситуаціях (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Києві у разі екстрених ситуацій бюветні комплекси, які можуть бути знеструмлені, підключать до генераторів.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіційний портал Києва, про це заявили в "Київводфонді".

За даними підприємства, бювети вже підключали до генераторів 31 жовтня, в один із днів масованого удару росіян по Україні. Таким чином мешканці столиці отримали доступ до питної води.

"Підприємство продовжує підготовчі роботи з максимально оперативного переключення бюветів до генераторів. Проведено спільні навчання фахівців, керуючих компаній та головного управління ДСНС у Києві", - додають у "Київводфонді".

При цьому там зазначають, що під час планових відключень світла бювети до генераторів не підключають.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Києві, а також ще у восьми областях України сьогодні, 12 листопада, вводять екстрені відключення електроенергії .

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Київвимкнення світла