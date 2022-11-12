Киев не оставят без питьевой воды в экстренных ситуациях: известны детали

По данным предприятия, бюветы уже подключали к генераторам 31 октября, в один из дней массированного удара россиян по Украине. Таким образом жители столицы получили доступ к питьевой воде.

"Предприятие продолжает подготовительные работы по максимально оперативному переключению бюветов к генераторам. Проведены совместные учения специалистов, управляющих компаний и главного управления ГСЧС в Киеве", - добавляют в "Киевводфонде".

При этом там отмечают, что во время плановых отключений света бюветы к генераторам не подключают.