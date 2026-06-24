Київ закриють для вантажівок: кого та коли не пропускатимуть

Обмеження запроваджують для збереження дорожнього покриття, яке може деформуватися через високі температури та значне навантаження.

Кого стосуватимуться обмеження

Йдеться про вантажний транспорт загальною масою понад 24 тонни та навантаженням на вісь понад 7 тонн.

У періоди спеки таким транспортним засобам обмежуватимуть в'їзд до столиці через усі в'їзди до міста.

У "Київавтодорі" нагадали, що такі заходи діють відповідно до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 7 липня 2012 року №1173 "Про обмеження руху великовагового автотранспорту на вулицях і дорогах м. Києва у зв’язку з підвищенням температури повітря".

Хто контролюватиме заборону

Контроль за дотриманням обмежень здійснюватиме Управління патрульної поліції у Києві.

Водіїв вантажного транспорту закликають враховувати погодні умови та можливі обмеження під час планування маршрутів через столицю.