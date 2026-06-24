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Київ закриють для вантажівок: кого та коли не пропускатимуть

15:10 24.06.2026 Ср
2 хв
Після якої позначки на стовпчиках термометрів закриють в'їзд у місто?
aimg Тетяна Веремєєва
Фото: У Києві обмежать рух вантажівок (Getty Images)

У Києві під час спекотної погоди тимчасово обмежуватимуть рух великовагового транспорту. Заборона діятиме в дні, коли температура повітря перевищуватиме +28 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані КК "Київавтодор".

Обмеження запроваджують для збереження дорожнього покриття, яке може деформуватися через високі температури та значне навантаження.

Кого стосуватимуться обмеження

Йдеться про вантажний транспорт загальною масою понад 24 тонни та навантаженням на вісь понад 7 тонн.

У періоди спеки таким транспортним засобам обмежуватимуть в'їзд до столиці через усі в'їзди до міста.

У "Київавтодорі" нагадали, що такі заходи діють відповідно до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 7 липня 2012 року №1173 "Про обмеження руху великовагового автотранспорту на вулицях і дорогах м. Києва у зв’язку з підвищенням температури повітря".

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Хто контролюватиме заборону

Контроль за дотриманням обмежень здійснюватиме Управління патрульної поліції у Києві.

Водіїв вантажного транспорту закликають враховувати погодні умови та можливі обмеження під час планування маршрутів через столицю.

Нагадаємо, в Україні через спеку запроваджують сезонні обмеження руху для великовагового транспорту. Деяким вантажівкам заборонятимуть рух дорогами державного значення. Водночас обмеження не поширюються на військові перевезення, транспорт із небезпечними та швидкопсувними вантажами, а також перевезення живих тварин і ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій.

РБК-Україна також розповідало, що у Києві до кінця жовтня 2026 року обмежили рух Південним мостом через ремонт дорожнього покриття.

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