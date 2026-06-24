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Киев закроют для грузовиков: кого и когда не будут пропускать

15:10 24.06.2026 Ср
2 мин
После какой отметки на столбиках термометров закроют въезд в город?
aimg Татьяна Веремеева
Фото: В Киеве ограничат движение грузовиков (Getty Images)

В Киеве в жаркую погоду временно будут ограничивать движение тяжеловесного транспорта. Запрет будет действовать в те дни, когда температура воздуха будет превышать +28 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные КК "Киевавтодор".

Ограничения вводят для сохранения дорожного покрытия, которое может деформироваться из-за высоких температур и значительной нагрузки.

Кого будут касаться ограничения

Речь идет о грузовом транспорте общей массой более 24 тонн и погрузкой на ось более 7 тонн .

В периоды жары таким транспортным средствам будут ограничивать въезд в столицу через все въезды в город.

В "Киевавтодоре" напомнили, что такие меры действуют в соответствии с распоряжением Киевской городской государственной администрации от 7 июля 2012 года №1173 "Об ограничении движения большегрузного автотранспорта на улицах и дорогах г. Киева в связи с повышением температуры воздуха".

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Кто будет контролировать запрет

Контроль за соблюдением ограничений будет осуществлять Управление патрульной полиции в Киеве.

Водителей грузового транспорта призывают учитывать погодные условия и возможные ограничения при планировании маршрутов через столицу.

Напомним, в Украине из-за жары вводят сезонные ограничения движения для тяжеловесного транспорта. Некоторым грузовикам будут запрещать движение по дорогам государственного значения. В то же время, ограничения не распространяются на военные перевозки, транспорт с опасными и скоропортящимися грузами, а также перевозку живых животных и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций.

РБК-Украина также рассказывало, что в Киеве до конца октября 2026 года ограничили движение по Южному мосту из-за ремонта дорожного покрытия.

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КиевАвтомобильное движение