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Київ витримав кілька хвиль російських атак дронами-камікадзе: є влучання

Фото: Російські окупанти атакували Київ дронами-камікадзе (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти в ніч на 19 грудня випустили по Києву дрони-камікадзе. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено об'єкт інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА.

У повітряному просторі столиці було зафіксувано понад 20 безпілотників. Сили протиповітряної оборони знищили близько 15 "Шахедів".

"На жаль, є влучання в об'єкт критичної інфраструктури. Аварійні служби ліквідовують наслідки. Інформація щодо жертв та руйнувань уточнюється", - заявив начальник міської військової адміністрації Сергій Попко.

За словами мера Віталія Кличка, попередньо серед громадян немає жертв чи поранених.

Своє чергою глава Київської ОВА Олексій Кулеба розповів, що в області відомо про двох постраждалих. Людям надається надається допомога - вони під наглядом лікарів.

Нагадаємо, загарбники випустили по Київській області дрони. Спрацювала система протиповітрної оборони.

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КиївВійна Росії проти України