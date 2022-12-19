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Киев выдержал несколько волн российских атак дронами-камикадзе: есть попадание

Фото: Российские оккупанты атаковали Киев дронами-камикадзе (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты в ночь на 19 декабря выпустили по Киеву дроны-камикадзе. В результате вражеской атаки поврежден объект инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КМВА.

В воздушном пространстве столицы было зафиксировано более 20 беспилотников. Силы противовоздушной обороны уничтожили около 15 "Шахедов".

"К сожалению, есть попадание в объект критической инфраструктуры. Аварийные службы ликвидируют последствия. Информация о жертвах и разрушениях уточняется", - заявил начальник городской военной администрации Сергей Попко.

По словам мэра Виталия Кличко, предварительно среди граждан нет жертв или раненых.

В свою очередь глава Киевской ОВ Алексей Кулеба рассказал, что в области известно о двух пострадавших. Людям предоставляется помощь - они под наблюдением врачей.

Напомним, захватчики выпустили по Киевской области дроны. Сработала система противовоздушной обороны.

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