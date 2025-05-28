Киев требует включить помощь Украине в расходы на оборону членов НАТО, - Bloomberg
НАТО ведет переговоры с членами о том, что будет разрешено в новой цели расходов на оборону на уровне 5% ВВП.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Общая цель расходов составит 5% от ВВП, с 3,5% на жесткие оборонные расходы и 1,5% на расходы, связанные с обороной.
По данным источника агентства, Киев настаивает на том, чтобы помощь Украине была засчитана в эти 1,5%. Это позволило бы стране компенсировать тот факт, что НАТО в настоящее время не обсуждает возобновление прошлогоднего обещания в размере 40 млрд евро для Украины.
Разделение целей
Согласно документу, другими расходами, которые могут претендовать на долю в 1,5%, станут расходы на защиту критически важной инфраструктуры, расходы на разведывательные агентства невоенного назначения и деятельность, связанную с космосом.
Более широкое определение того, что считается расходами, связанными с обороной, облегчило бы странам достижение цели, поскольку некоторые страны лоббируют включение таких расходов, как борьба с терроризмом.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил на этой неделе, что он ожидает, что члены альянса одобрят новую цель в 5%.
Ожидается, что переговоры продолжатся в комитете НАТО по политике и планированию 28 июня. Предложение может быть изменено и станет основой для обсуждения среди членов альянса.
Расходы на инфраструктуру, особенно в целях военной мобильности, вероятно, будут включены. Эти расходы должны будут вносить вклад в оборонные планы военных альянсов или позволять использовать основные оборонные расходы.
Южные страны НАТО настаивают на включении расходов, связанных с борьбой с терроризмом. Включение товаров двойного назначения, помимо инфраструктуры, также должно быть согласовано.
Новая цель
Президент США Дональд Трамп впервые потребовал от союзников тратить 5% в начале этого года после того, как пригрозил выйти из альянса или защищать только тех союзников, которые потратили достаточно на оборону.
Эта цифра была расценена как нереалистичная, когда он впервые ее упомянул, но европейские союзники и Канада пришли к пониманию того, что их расходы должны были резко увеличиться.
Только 23 из 32 союзников достигли текущего целевого показателя расходов в 2%, согласно ежегодному отчету НАТО, опубликованному в апреле. Но все они, как ожидается, достигнут его к лету.
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