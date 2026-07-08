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Київ від ранку атакують дрони, є жертви і руйнування: всі подробиці

19:39 08.07.2026 Ср
2 хв
У столиці ледь встигли ліквідувати пожежі після нічної атаки, як Росія знову запустила дрони
aimg Марія Науменко
Фото: рятувальники працюють на місці російської атаки на Київ (facebook.com/DSNSKyiv)

Від ранку 8 липня Київ перебуває під новою хвилею дронових атак, які вже забрали життя людей і спричинили руйнування.

РБК-Україна зібрало все, що відомо про наслідки російської атаки на Київ станом на зараз.

Що відомо про загиблих і постраждалих

За даними мера Києва Віталія Кличка, станом на 18:42 у столиці загинули троє людей, ще 14 постраждали внаслідок атаки російських дронів.

Дев'ятьох поранених госпіталізували, серед них - 17-річний хлопець. Двоє постраждалих перебувають у тяжкому стані.

Також серед поранених є двоє медиків.

Під час розвідки у багатоповерхівці рятувальники евакуювали дитину з різаними ранами обличчя та передали її медикам.

Удари в Деснянському районі

Близько 12:00 російський БПЛА впав і вибухнув поблизу газорозподільної станції в Деснянському районі, повідомив Кличко.

Згодом, близько 13:40, ще один безпілотник упав на триповерхову нежитлову будівлю біля ринку.

За словами начальника КМВА Тимура Ткаченка, о 14:41 було відомо про одну загиблу людину та шістьох поранених.

Близько 16:00 рятувальники деблокували тіло ще однієї жертви.

Влучання у багатоповерхівку

Близько 17:30, за інформацією Кличка, дрон влучив у 25-поверховий житловий будинок на рівні 16-го поверху. У багатоповерхівці сталася пожежа.

О 17:58 Ткаченко повідомив, що рятувальники врятували дитину з різаними ранами обличчя та передали її медикам.

Нагадуємо, у ніч проти 8 липня росіяни атакували Київ балістичними ракетами. Перші вибухи пролунали ще до офіційного оголошення повітряної тривоги.

Наслідки удару зафіксували у Деснянському та Святошинському районах. У Деснянському районі загорілися склади, у Святошинському - нежитлова будівля.

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КиївРосійська ФедераціяУкраїнаДрони