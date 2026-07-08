Київ від ранку атакують дрони, є жертви і руйнування: всі подробиці

Що відомо про загиблих і постраждалих

За даними мера Києва Віталія Кличка, станом на 18:42 у столиці загинули троє людей, ще 14 постраждали внаслідок атаки російських дронів.

Дев'ятьох поранених госпіталізували, серед них - 17-річний хлопець. Двоє постраждалих перебувають у тяжкому стані.

Також серед поранених є двоє медиків.

Під час розвідки у багатоповерхівці рятувальники евакуювали дитину з різаними ранами обличчя та передали її медикам.

Удари в Деснянському районі

Близько 12:00 російський БПЛА впав і вибухнув поблизу газорозподільної станції в Деснянському районі, повідомив Кличко.

Згодом, близько 13:40, ще один безпілотник упав на триповерхову нежитлову будівлю біля ринку.

За словами начальника КМВА Тимура Ткаченка, о 14:41 було відомо про одну загиблу людину та шістьох поранених.

Близько 16:00 рятувальники деблокували тіло ще однієї жертви.

Влучання у багатоповерхівку

Близько 17:30, за інформацією Кличка, дрон влучив у 25-поверховий житловий будинок на рівні 16-го поверху. У багатоповерхівці сталася пожежа.

О 17:58 Ткаченко повідомив, що рятувальники врятували дитину з різаними ранами обличчя та передали її медикам.