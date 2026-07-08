Киев с утра атакуют дроны, есть жертвы и разрушения: все подробности

Что известно о погибших и пострадавших

По данным мэра Киева Виталия Кличко, по состоянию на 18:42 в столице погибли три человека, еще 14 пострадали в результате атаки российских дронов.

Девять раненых госпитализировали, среди них - 17-летний парень . Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Также среди раненых есть двое медиков .

Во время разведки в многоэтажке спасатели эвакуировали ребенка с резаными ранами лица и передали медикам.

Удары в Деснянском районе

Около 12:00 российский БПЛА упал и взорвался у газораспределительной станции в Деснянском районе, сообщил Кличко.

Впоследствии, около 13:40 еще один беспилотник упал на трехэтажное нежилое здание возле рынка.

По словам начальника КМВА Тимура Ткаченко, в 14:41 было известно об одном погибшем человеке и шести раненых.

Около 16:00 спасатели деблокировали тело еще одной жертвы.

Попадание в многоэтажку

Около 17:30 , по информации Кличко, дрон попал в 25-этажный жилой дом на уровне 16-го этажа. В многоэтажке произошел пожар.

В 17:58 Ткаченко сообщил, что спасатели спасли ребенка с резаными ранами лица и передали его медикам.