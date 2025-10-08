UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

Київ у тумані: поліція звернулась до водіїв та пішоходів

Фото: Київ накрив туман (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

У столиці сьогодні знову спостерігається погіршення погоди. Зранку 8 жовтня Київ накрив густий туман і дощ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Українського гідрометеорологічного центру та патрульної поліції Києва.

Укргідрометцентр попередив, що у найближчу годину з утриманням у першій половині дня 8 жовтня в столиці спостерігатиметься густий туман.

Видимість становитиме лише 200-500 метрів.

Фахівці оголосили I рівень небезпечності - жовтий, адже погодні умови можуть спричинити ускладнення руху транспорту. Окрім туману, у Києві також протягом дня очікується дощ.

Поліція закликає учасників дорожнього руху бути максимально уважними, обережними та неухильно дотримуватися правил дорожнього руху.

Рекомендації водіям:

  • зменшуйте швидкість - вона має бути вдвічі меншою, ніж протяжність видимої ділянки дороги,
  • уникайте різких маневрів,
  • тримайте безпечну дистанцію,
  • обов’язково вмикайте ближнє світло фар, за можливості - протитуманні.

Рекомендації пішоходам:

  • переходьте дорогу лише у визначених місцях і на дозволений сигнал світлофора,
  • не вибігайте на проїзну частину, не впевнившись у безпеці,
  • носіть одяг або аксесуари зі світловідбивними елементами, щоб бути помітними.

Нагадаємо, що погода в Україні в середу, 8 жовтня, буде достатньо контрастною. На неї впливатиме активний південний циклон і діяльність атмосферних фронтів.

РБК-Україна писало, чого очікувати від погоди в цей день у різних куточках України.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївПогода в Києві