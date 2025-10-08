RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Киев в тумане: полиция обратилась к водителям и пешеходам

Фото: Киев накрыл туман (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В столице сегодня снова наблюдается ухудшение погоды. Утром 8 октября Киев накрыл густой туман и дождь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Украинского гидрометеорологического центра и патрульной полиции Киева.

Укргидрометцентр предупредил, что в ближайший час с удержанием в первой половине дня 8 октября в столице будет наблюдаться густой туман.

Видимость составит всего 200-500 метров.

Специалисты объявили I уровень опасности - желтый, ведь погодные условия могут вызвать осложнения движения транспорта. Кроме тумана, в Киеве также в течение дня ожидается дождь.

Полиция призывает участников дорожного движения быть максимально внимательными, осторожными и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

Рекомендации водителям:

  • уменьшайте скорость - она должна быть вдвое меньше, чем протяженность видимого участка дороги,
  • избегайте резких маневров,
  • соблюдайте безопасную дистанцию,
  • обязательно включайте ближний свет фар, по возможности - противотуманные.

Рекомендации пешеходам:

  • переходите дорогу только в определенных местах и на разрешенный сигнал светофора,
  • не выбегайте на проезжую часть, не убедившись в безопасности,
  • носите одежду или аксессуары со светоотражающими элементами, чтобы быть заметными.

Напомним, что погода в Украине в среду, 8 октября, будет достаточно контрастной. На нее будет влиять активный южный циклон и деятельность атмосферных фронтов.

РБК-Украина писало, чего ожидать от погоды в этот день в разных уголках Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевПогода в Киеве