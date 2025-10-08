Киев в тумане: полиция обратилась к водителям и пешеходам

В столице сегодня снова наблюдается ухудшение погоды. Утром 8 октября Киев накрыл густой туман и дождь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Украинского гидрометеорологического центра и патрульной полиции Киева.
Укргидрометцентр предупредил, что в ближайший час с удержанием в первой половине дня 8 октября в столице будет наблюдаться густой туман.
Видимость составит всего 200-500 метров.
Специалисты объявили I уровень опасности - желтый, ведь погодные условия могут вызвать осложнения движения транспорта. Кроме тумана, в Киеве также в течение дня ожидается дождь.
Полиция призывает участников дорожного движения быть максимально внимательными, осторожными и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.
Рекомендации водителям:
Рекомендации пешеходам:
Напомним, что погода в Украине в среду, 8 октября, будет достаточно контрастной. На нее будет влиять активный южный циклон и деятельность атмосферных фронтов.
