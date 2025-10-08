Київ у тумані: поліція звернулась до водіїв та пішоходів

У столиці сьогодні знову спостерігається погіршення погоди. Зранку 8 жовтня Київ накрив густий туман і дощ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Українського гідрометеорологічного центру та патрульної поліції Києва.

Поліція закликає учасників дорожнього руху бути максимально уважними , обережними та неухильно дотримуватися правил дорожнього руху.

Фахівці оголосили I рівень небезпечності - жовтий, адже погодні умови можуть спричинити ускладнення руху транспорту. Окрім туману, у Києві також протягом дня очікується дощ.

Укргідрометцентр попередив, що у найближчу годину з утриманням у першій половині дня 8 жовтня в столиці спостерігатиметься густий туман.

Нагадаємо, що погода в Україні в середу, 8 жовтня, буде достатньо контрастною. На неї впливатиме активний південний циклон і діяльність атмосферних фронтів.

