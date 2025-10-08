ua en ru
Ср, 08 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Киев в тумане: полиция обратилась к водителям и пешеходам

Киев, Среда 08 октября 2025 09:45
UA EN RU
Киев в тумане: полиция обратилась к водителям и пешеходам Фото: Киев накрыл туман (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В столице сегодня снова наблюдается ухудшение погоды. Утром 8 октября Киев накрыл густой туман и дождь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Украинского гидрометеорологического центра и патрульной полиции Киева.

Укргидрометцентр предупредил, что в ближайший час с удержанием в первой половине дня 8 октября в столице будет наблюдаться густой туман.

Киев в тумане: полиция обратилась к водителям и пешеходам

Видимость составит всего 200-500 метров.

Специалисты объявили I уровень опасности - желтый, ведь погодные условия могут вызвать осложнения движения транспорта. Кроме тумана, в Киеве также в течение дня ожидается дождь.

Полиция призывает участников дорожного движения быть максимально внимательными, осторожными и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

Рекомендации водителям:

  • уменьшайте скорость - она должна быть вдвое меньше, чем протяженность видимого участка дороги,
  • избегайте резких маневров,
  • соблюдайте безопасную дистанцию,
  • обязательно включайте ближний свет фар, по возможности - противотуманные.

Рекомендации пешеходам:

  • переходите дорогу только в определенных местах и на разрешенный сигнал светофора,
  • не выбегайте на проезжую часть, не убедившись в безопасности,
  • носите одежду или аксессуары со светоотражающими элементами, чтобы быть заметными.

Напомним, что погода в Украине в среду, 8 октября, будет достаточно контрастной. На нее будет влиять активный южный циклон и деятельность атмосферных фронтов.

РБК-Украина писало, чего ожидать от погоды в этот день в разных уголках Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Погода в Киеве
Новости
Россияне атаковали ТЭС: есть серьезные повреждения и раненые энергетики
Россияне атаковали ТЭС: есть серьезные повреждения и раненые энергетики
Аналитика
ЗАЭС в темноте. Зачем россияне отключили станцию и есть ли угроза ядерной катастрофы
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина ЗАЭС в темноте. Зачем россияне отключили станцию и есть ли угроза ядерной катастрофы