Киев в тумане: полиция обратилась к водителям и пешеходам

В столице сегодня снова наблюдается ухудшение погоды. Утром 8 октября Киев накрыл густой туман и дождь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Украинского гидрометеорологического центра и патрульной полиции Киева.

Укргидрометцентр предупредил, что в ближайший час с удержанием в первой половине дня 8 октября в столице будет наблюдаться густой туман.

Видимость составит всего 200-500 метров.

Специалисты объявили I уровень опасности - желтый, ведь погодные условия могут вызвать осложнения движения транспорта. Кроме тумана, в Киеве также в течение дня ожидается дождь.

Полиция призывает участников дорожного движения быть максимально внимательными, осторожными и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

Рекомендации водителям:

уменьшайте скорость - она должна быть вдвое меньше, чем протяженность видимого участка дороги,

избегайте резких маневров,

соблюдайте безопасную дистанцию,

обязательно включайте ближний свет фар, по возможности - противотуманные.

Рекомендации пешеходам: