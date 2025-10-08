Киев в тумане: полиция обратилась к водителям и пешеходам
В столице сегодня снова наблюдается ухудшение погоды. Утром 8 октября Киев накрыл густой туман и дождь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Украинского гидрометеорологического центра и патрульной полиции Киева.
Укргидрометцентр предупредил, что в ближайший час с удержанием в первой половине дня 8 октября в столице будет наблюдаться густой туман.
Видимость составит всего 200-500 метров.
Специалисты объявили I уровень опасности - желтый, ведь погодные условия могут вызвать осложнения движения транспорта. Кроме тумана, в Киеве также в течение дня ожидается дождь.
Полиция призывает участников дорожного движения быть максимально внимательными, осторожными и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.
Рекомендации водителям:
- уменьшайте скорость - она должна быть вдвое меньше, чем протяженность видимого участка дороги,
- избегайте резких маневров,
- соблюдайте безопасную дистанцию,
- обязательно включайте ближний свет фар, по возможности - противотуманные.
Рекомендации пешеходам:
- переходите дорогу только в определенных местах и на разрешенный сигнал светофора,
- не выбегайте на проезжую часть, не убедившись в безопасности,
- носите одежду или аксессуары со светоотражающими элементами, чтобы быть заметными.
Напомним, что погода в Украине в среду, 8 октября, будет достаточно контрастной. На нее будет влиять активный южный циклон и деятельность атмосферных фронтов.
РБК-Украина писало, чего ожидать от погоды в этот день в разных уголках Украины.