"Киев Цифровой" меняет систему оплаты: что нужно сделать пользователям до 27 ноября
В приложении "Киев Цифровой" меняется система оплаты городских сервисов. Теперь пользователи не смогут рассчитываться сохраненной в приложении банковской картой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщения разработчиков приложения.
В связи с обновлением платежной системы из "Киев Цифрового" убрали раздел с банковскими картами. Оплата сохраненной картой больше не будет работать, однако другие способы расчета остаются доступными.
В частности, пополнить транспортную карту или оплатить другие городские сервисы можно по реквизитам банковской карты, а также через Apple Pay или Google Pay.
Полный переход на обновленную платежную систему состоится 27 ноября. Чтобы оплата работала корректно, разработчики советуют заранее обновить приложение.
В "Киеве Цифровом" также отметили, что все платежные данные зашифрованы и защищены в соответствии с международным стандартом безопасности данных платежных карт Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS).
Напомним, в приложении "Киев Цифровой" уже два года работает сервис "Движение транспорта", охватывающий весь общественный транспорт столицы. Он был запущен для маршруток 5 ноября 2024 года. Посредством сервиса пользователи могут просматривать схемы маршрутов, находить ближайшие остановки, узнавать стоимость проезда и информацию о пересадках.
Кроме того, в "Киев Цифровом" появилась Карта доступности объектов, которую представили на первом заседании Совета безбарьерности Киева. Она содержит информацию о более чем 1 200 городских учреждениях, включая их адреса, график работы, контакты и условия доступности для людей с инвалидностью.