У "Київ Цифровий" з’явилась пільгова транспортна карта: хто може отримати та як працює

Як працює нова карта

Пільгова карта стане доступною тим, хто має пенсійне посвідчення, посвідчення ветерана чи інші документи, що підтверджують право на пільгу. Зокрема, нею можуть користуватися і пільговики з інших міст.

Карта дозволяє створювати QR-квитки для безоплатних поїздок у наземному транспорті. Люди з інвалідністю I-II груп, ветерани та ветеранки також зможуть використовувати її в метро.

Як отримати карту

У застосунку потрібно відкрити розділ:

"Транспортна карта" - "Пільгова карта" - "Отримати карту".

Далі необхідно підтвердити право на пільгу - поділитися цифровою копією посвідчення через застосунок "Дія". Після перевірки карта автоматично з’явиться у застосунку.

Якщо посвідчення не відображається в "Дії", у КМДА радять звернутися до районного управління соцзахисту для оновлення даних у реєстрах.

Як користуватися пільговою картою

Щоб провалідуювати поїздку, потрібно:

відкрити карту в "Київ Цифровий";

натиснути "Створити QR-квиток";

піднести код до валідатора та дочекатися зеленого індикатора.

Функцію створення квитків можна винести на головний екран застосунку для швидкого доступу.

У КМДА наголошують, що пільгова цифрова карта діє лише разом із паперовим посвідченням. Під час контролю потрібно показувати посвідчення та провалідований QR-квиток.