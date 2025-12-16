RU

Общество Образование Деньги Изменения

В "Киев Цифровой" появилась льготная транспортная карта: кто может получить и как работает

Фото: Транспортные услуги в "Киев Цифровой" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Веремеева

В сервисе "Киев Цифровой" появилась новая функция - льготная транспортная карта, которая позволяет ветеранам, пенсионерам и другим льготным категориям пользоваться правом на бесплатный проезд в столичном транспорте без необходимости иметь карточку киевлянина.

Как работает новая карта

Льготная карта станет доступной тем, кто имеет пенсионное удостоверение, удостоверение ветерана или другие документы, подтверждающие право на льготу. В частности, ею могут пользоваться и льготники из других городов.

Карта позволяет создавать QR-билеты для бесплатных поездок в наземном транспорте. Люди с инвалидностью I-II групп, ветераны и ветеранки также смогут использовать ее в метро.

Как получить карту

В приложении нужно открыть раздел:

  • "Транспортная карта" - "Льготная карта" - "Получить карту".

Далее необходимо подтвердить право на льготу - поделиться цифровой копией удостоверения через приложение "Дія". После проверки карта автоматически появится в приложении.

Если удостоверение не отображается в "Дії", в КГГА советуют обратиться в районное управление соцзащиты для обновления данных в реестрах.

Как пользоваться льготной картой

Чтобы провалидировать поездку, нужно:

  • открыть карту в "Киев Цифровой";
  • нажать "Создать QR-билет";
  • поднести код к валидатору и дождаться зеленого индикатора.

Функцию создания билетов можно вынести на главный экран приложения для быстрого доступа.

В КГГА отмечают, что льготная цифровая карта действует только вместе с бумажным удостоверением. Во время контроля нужно показывать удостоверение и провалидированный QR-билет.

Напомним, в Украине десятки категорий граждан имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте, в частности пенсионеры, ветераны, люди с инвалидностью, многодетные семьи и другие. Закон обязывает перевозчиков бесплатно перевозить льготников при наличии соответствующих документов, а отказ карается штрафом.

РБК-Украина также рассказывало, кто имеет право штрафовать украинцев за безбилетный проезд и какие суммы штрафов предусмотрены законом. Контролеры могут накладывать штраф только при условии предъявления служебного удостоверения и выдачи квитанции. Размер взыскания зависит от вида транспорта: в городском - 20-кратная стоимость проезда, в пригородных и междугородных перевозках - 10-кратная, на водном транспорте - 5-кратная.

