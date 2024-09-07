Покарання за безквитковий проїзд у транспорті: хто саме та як може штрафувати українців

В Україні безквитковий проїзд громадян карається штрафами, сума яких залежить від виду транспорту.

РБК-Україна розпитало адвоката й магістра права Євгена Буліменка , хто саме має право карати українців за безквитковий проїзд у різних видах транспорту, а також які суми штрафів передбачені за такі правопорушення.

Хто і як може карати українців за безквитковий проїзд

За словами експерта, в Україні за безквитковий проїзд передбачена адміністративна відповідальність, тобто недобросовісним пасажирам можуть виписати штраф.

Сплатити його потрібно на місці вчинення правопорушення.

Водночас юрист наголосив, що контролери (які мають право виписувати та стягувати штрафи) повинні:

при перевірці у пасажирів квитка - пред'явити службові посвідчення

при стягненні штрафу - видати квитанції встановленого зразка

Скільки доведеться заплатити за безквитковий проїзд у різних видах транспорту

Буліменко розповів, що статтею 135 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) - "Безквитковий проїзд" - передбачена адміністративна відповідальність:

за безквитковий проїзд пасажира

за проїзд пасажира без реєстрації або компостування проїзного документа

за провезення без квитка дитини віком від 7 до 16 років

При цьому сума штрафу, який можуть виписати людині, залежить від конкретного виду транспорту та вартості проїзду в ньому:

безквитковий проїзд у поїздах приміського, місцевого або дальнього сполучення - тягне за собою накладення штрафу в 10-кратному розмірі від вартості проїзду

безквитковий проїзд у міському транспорті - тягне за собою накладення штрафу в 20-кратному розмірі від вартості проїзду

безквитковий проїзд в автобусі приміського або внутрішнього районного сполучення - тягне за собою накладення штрафу в 10-кратному розмірі від вартості проїзду

безквитковий проїзд в автобусі міжміського та міжнародного сполучення, а також у міжміському електротранспорті - тягне за собою накладення штрафу в 10-кратному розмірі від вартості проїзду

безквитковий проїзд на суднах морського та внутрішнього водного транспорту - тягне за собою накладення штрафу в 5-кратному розмірі від вартості проїзду

Отже, наприклад, за безквитковий проїзд у столичному пасажирському транспорті (автобусі, трамваї, тролейбусі, фунікулері, метро), де вартість однієї поїздки становить 8 грн, пасажирам доведеться заплатити 160 грн.

Крім того, якщо одна поїздка міською електричкою в Києві коштує 15 грн, за безквитковий проїзд у ній можна отримати штраф у розмірі 300 грн.