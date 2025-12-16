ua en ru
Вт, 16 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Зміни

У "Київ Цифровий" з’явилась пільгова транспортна карта: хто може отримати та як працює

Вівторок 16 грудня 2025 10:59
UA EN RU
У "Київ Цифровий" з’явилась пільгова транспортна карта: хто може отримати та як працює Фото: Транспортні послуги у "Київ Цифровий" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Веремєєва

У сервісі "Київ Цифровий" з’явилася нова функція - пільгова транспортна карта, яка дозволяє ветеранам, пенсіонерам та іншим пільговим категоріям користуватися правом на безоплатний проїзд у столичному транспорті без необхідності мати картку киянина.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Київську міську державну адміністрацію (КМДА).

Як працює нова карта

Пільгова карта стане доступною тим, хто має пенсійне посвідчення, посвідчення ветерана чи інші документи, що підтверджують право на пільгу. Зокрема, нею можуть користуватися і пільговики з інших міст.

Карта дозволяє створювати QR-квитки для безоплатних поїздок у наземному транспорті. Люди з інвалідністю I-II груп, ветерани та ветеранки також зможуть використовувати її в метро.

Як отримати карту

У застосунку потрібно відкрити розділ:

  • "Транспортна карта" - "Пільгова карта" - "Отримати карту".

Далі необхідно підтвердити право на пільгу - поділитися цифровою копією посвідчення через застосунок "Дія". Після перевірки карта автоматично з’явиться у застосунку.

Якщо посвідчення не відображається в "Дії", у КМДА радять звернутися до районного управління соцзахисту для оновлення даних у реєстрах.

Як користуватися пільговою картою

Щоб провалідуювати поїздку, потрібно:

  • відкрити карту в "Київ Цифровий";
  • натиснути "Створити QR-квиток";
  • піднести код до валідатора та дочекатися зеленого індикатора.

Функцію створення квитків можна винести на головний екран застосунку для швидкого доступу.

У КМДА наголошують, що пільгова цифрова карта діє лише разом із паперовим посвідченням. Під час контролю потрібно показувати посвідчення та провалідований QR-квиток.

Нагадаємо, в Україні десятки категорій громадян мають право на безкоштовний проїзд у громадському транспорті, зокрема пенсіонери, ветерани, люди з інвалідністю, багатодітні сім’ї та інші. Закон зобов’язує перевізників безоплатно перевозити пільговиків за наявності відповідних документів, а відмова карається штрафом.

РБК-Україна також розповідало, хто має право штрафувати українців за безквитковий проїзд та які суми штрафів передбачені законом. Контролери можуть накладати штраф лише за умови пред’явлення службового посвідчення та видачі квитанції. Розмір стягнення залежить від виду транспорту: у міському - 20-кратна вартість проїзду, у приміських та міжміських перевезеннях - 10-кратна, на водному транспорті - 5-кратна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Пільги
Новини
Два дні у Берліні. Про що Україна говорила зі США та Європою і чи є прогрес у мирному плані
Два дні у Берліні. Про що Україна говорила зі США та Європою і чи є прогрес у мирному плані
Аналітика
Танкерний бій. Як Захід планує обнулити Росії торгівлю нафтою на морі
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Танкерний бій. Як Захід планує обнулити Росії торгівлю нафтою на морі