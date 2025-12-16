В "Киев Цифровой" появилась льготная транспортная карта: кто может получить и как работает

В сервисе "Киев Цифровой" появилась новая функция - льготная транспортная карта, которая позволяет ветеранам, пенсионерам и другим льготным категориям пользоваться правом на бесплатный проезд в столичном транспорте без необходимости иметь карточку киевлянина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА).

Как работает новая карта

Льготная карта станет доступной тем, кто имеет пенсионное удостоверение, удостоверение ветерана или другие документы, подтверждающие право на льготу. В частности, ею могут пользоваться и льготники из других городов.

Карта позволяет создавать QR-билеты для бесплатных поездок в наземном транспорте. Люди с инвалидностью I-II групп, ветераны и ветеранки также смогут использовать ее в метро.

Как получить карту

В приложении нужно открыть раздел:

"Транспортная карта" - "Льготная карта" - "Получить карту".

Далее необходимо подтвердить право на льготу - поделиться цифровой копией удостоверения через приложение "Дія". После проверки карта автоматически появится в приложении.

Если удостоверение не отображается в "Дії", в КГГА советуют обратиться в районное управление соцзащиты для обновления данных в реестрах.

Как пользоваться льготной картой

Чтобы провалидировать поездку, нужно:

открыть карту в "Киев Цифровой";

нажать "Создать QR-билет";

поднести код к валидатору и дождаться зеленого индикатора.

Функцию создания билетов можно вынести на главный экран приложения для быстрого доступа.

В КГГА отмечают, что льготная цифровая карта действует только вместе с бумажным удостоверением. Во время контроля нужно показывать удостоверение и провалидированный QR-билет.