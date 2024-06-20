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У "Київ Цифровий" та "Київпастранс" стався збій: що не працює

Фото: у "Київ Цифровий" та "Київпастранс" стався збій (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Технічний збій стався у мобільному застосунку "Київ Цифровий". Також спостерігаються проблеми у роботі онлайн-сервісів "Київпастранс".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Київ Цифровий" та сайт "Київпастранс".

Під час входу до застосунку "Київ Цифровий" спливає вікно "Сервіси на ремонті". Тому у застосунку поки доступні функції лише офлайн. 

Що стосується "Київпастрансу", там наразі не працюють системи з відображення переміщення транспорту.

На сайті вказують, що виникла внутрішня помилка сервера. Причини технічного збою поки невідомі.

Оновлено о 15:58

Онлайн-сервіси "Київпастранс" відновили роботу.

Нагадаємо, 8 червня у месенджері Telegram стався потужний збій. Користувачі не могли оновити застосунок та веб-версію. Проблеми тривали понад годину.

Також нещодавно спостерігався збій у Monobank. Мобільний застосунок не завантажувався, були проблеми з транзакціями.

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Київ