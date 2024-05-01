У Monobank стався збій: що не працює
Збій у Monobank стався у середу, 1 травня. Фіксують проблеми у роботі мобільного застосунку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на співвласника Monobank Олега Гороховського у Telegram.
"Збій у застосунку. Виправляємо. Перепрошую у всіх, кого підводимо", - написав він.
Як повідомляють користувачі, мобільний застосунок Monobank перестав завантажуватися, не працює авторизація.
Деякі користувачі також фіксують проблеми з транзакціями.
Оновлено о 13:10
Олег Гороховський повідомив, що стабільну роботу застосунку Monobank відновили. Фахівці з'ясовують причини збою.
Варто зазначити, що Monobank є одним з найпопулярніших банків в Україні. Він працює онлайн, а картку можна оформити за кілька хвилин. Monobank не має відділень, але фізичну карту отримати можна.
Нагадаємо, що у січні стався масштабний у Monobank. Як повідомляло керівництву банку, хакери масовано і безперервно атакували систему.
Останній збій у Monobank був 16 квітня. Тоді теж фіксувалися проблеми зі входом у застосунок.
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