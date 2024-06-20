В "Киев Цифровой" и "Киевпастранс" произошел сбой: что не работает

При входе в приложение "Киев Цифровой" всплывает окно "Сервисы на ремонте". Поэтому в приложении пока доступны функции только офлайн.

Что касается "Киевпастранса", там пока не работают системы по отражению перемещения транспорта.

На сайте указывается, что возникла внутренняя ошибка сервера. Причины технического сбоя пока не известны.

Обновлено в 15:58

Онлайн-сервисы "Киевпастранс" возобновили работу.