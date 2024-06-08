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В Telegram спостерігається збій

Субота 08 червня 2024 21:57
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В Telegram спостерігається збій Фото: в Telegram стався збій (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

В месенджері Telegram ввечері суботи почалися проблеми. Зокрема, месенджер втрачає підключення до мережі, а користувачі не можуть відправити повідомлення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Downdetector.

За даними сервісу Downdetector, наразі в Telegram спостерігається серйозний збій. Вже понад 30 тисяч користувачів месенджера повідомили про проблеми з ним:

  • 67% скаржаться на проблеми з інтернет-з'єднанням;
  • 30% - на проблеми з застосунком;
  • 2% - на проблеми під час входу;
  • 1% - на проблеми з відправкою повідомлень.

Згідно з онлайн-мапою Downdetector, найбільше скарг надходить з США, але в Україні проблеми з застосунком також спостерігаються.

Немає опису.

Нагадаємо, у лютому в США стався масштабний збій телефонної мережі. Через збій клієнти компанії AT&T не могли телефонувати, відправляти повідомлення або виходити в Інтернет.

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