В Telegram спостерігається збій

В месенджері Telegram ввечері суботи почалися проблеми. Зокрема, месенджер втрачає підключення до мережі, а користувачі не можуть відправити повідомлення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Downdetector .

За даними сервісу Downdetector, наразі в Telegram спостерігається серйозний збій. Вже понад 30 тисяч користувачів месенджера повідомили про проблеми з ним:

67% скаржаться на проблеми з інтернет-з'єднанням;

30% - на проблеми з застосунком;

2% - на проблеми під час входу;

1% - на проблеми з відправкою повідомлень.

Згідно з онлайн-мапою Downdetector, найбільше скарг надходить з США, але в Україні проблеми з застосунком також спостерігаються.