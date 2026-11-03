Київ тимчасово залишився без водопостачання через ворожі атаки

Київ без води

Удень 3 листопада стало відомо, що унаслідок ворожих атак та пошкоджень енергетичної інфраструктури столиці знеструмлено основні водопровідні об’єкти "Київводоканалу".

Тож наразі водопостачання у місті тимчасово відсутнє, зазначили в організації.

Фахівці "Київводоканалу" спільно з енергетиками працюють над відновленням водопостачання столиці, йдеться у дописі.

Після відновлення електроживлення знадобиться певний час для:

запуску обладнання,

наповнення водопровідних мереж,

стабілізації тиску.

В організації нагадали, що в Києві працює мережа бюветних комплексів, де мешканці можуть набрати питну воду. Дізнатися розташування найближчих бюветів можна за посиланням.