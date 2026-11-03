UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech

Київ тимчасово залишився без водопостачання через ворожі атаки

16:09 03.11.2026 Вт
1 хв
aimg Олена Бджола
Фото: об'єкти водопостачання у Києві знеструмлені після ворожих атак (facebook.com_vodokanal)

У частині Києві тимчасово припинено водопостачання. Причиною стало пошкодження енергетичної інфраструктури через російські обстріли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Київводоканалу" у Facebook.

Київ без води

Удень 3 листопада стало відомо, що унаслідок ворожих атак та пошкоджень енергетичної інфраструктури столиці знеструмлено основні водопровідні об’єкти "Київводоканалу".

Тож наразі водопостачання у місті тимчасово відсутнє, зазначили в організації.

Фахівці "Київводоканалу" спільно з енергетиками працюють над відновленням водопостачання столиці, йдеться у дописі.

Після відновлення електроживлення знадобиться певний час для:

  • запуску обладнання,
  • наповнення водопровідних мереж,
  • стабілізації тиску.

В організації нагадали, що в Києві працює мережа бюветних комплексів, де мешканці можуть набрати питну воду. Дізнатися розташування найближчих бюветів можна за посиланням.

Раніше РБК-Україна писало, що уранці 2 листопада Біла Церква на Київщині залишилась без водопостачання через ворожу атаку.

Крім того, у чотирьох районах Києва 1 листопада був знижений тиск води через знеструмлення водопровідного об’єкта. У деяких будинках можливе тимчасове припинення водопостачання.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
КиївВодопостачанняВійна Росії проти України