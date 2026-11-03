Киев временно остался без водоснабжения из-за вражеских атак

Киев без воды

Днем 3 ноября стало известно, что в результате вражеских атак и повреждений энергетической инфраструктуры столицы обесточены основные водопроводные объекты "Киевводоканала".

Поэтому в настоящее время водоснабжение в городе временно отсутствует, отметили в организации.

Специалисты "Киевводоканала" совместно с энергетиками работают над восстановлением водоснабжения столицы, говорится в сообщении.

После восстановления электропитания потребуется определенное время для:

запуска оборудования,

наполнение водопроводных сетей,

стабилизации давления.

В организации напомнили, что в Киеве работает сеть бюветных комплексов, где жители могут набрать питьевую воду. Узнать расположение ближайших бюветов можно по ссылке.

Обновлено в 16.40

Позже мэр Киева Виталий Кличко подтвердил проблемы с водоснабжением, светом и работой электротранспорта.

"В связи с повреждениями, в результате атак врага, объектов киевского регионального энергоузла, в Киеве и области экстренные отключения электроэнергии. Это также повлекло за собой перебои с водоснабжением в столице. И в движении общественного электротранспорта", - отметил он.