Киев временно остался без водоснабжения из-за вражеских атак

В части Киеве временно прекращено водоснабжение. Причиной стало повреждение энергетической инфраструктуры из-за российских обстрелов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Киевводоканала" в Facebook и городского головы Киева Виталия Кличко в Telegram.
Днем 3 ноября стало известно, что в результате вражеских атак и повреждений энергетической инфраструктуры столицы обесточены основные водопроводные объекты "Киевводоканала".
Поэтому в настоящее время водоснабжение в городе временно отсутствует, отметили в организации.
Специалисты "Киевводоканала" совместно с энергетиками работают над восстановлением водоснабжения столицы, говорится в сообщении.
После восстановления электропитания потребуется определенное время для:
В организации напомнили, что в Киеве работает сеть бюветных комплексов, где жители могут набрать питьевую воду. Узнать расположение ближайших бюветов можно по ссылке.
Позже мэр Киева Виталий Кличко подтвердил проблемы с водоснабжением, светом и работой электротранспорта.
"В связи с повреждениями, в результате атак врага, объектов киевского регионального энергоузла, в Киеве и области экстренные отключения электроэнергии. Это также повлекло за собой перебои с водоснабжением в столице. И в движении общественного электротранспорта", - отметил он.
Ранее РБК-Украина писало, что утром 2 ноября Белая Церковь в Киевской области осталась без водоснабжения из-за вражеской атаки.
Кроме того, в четырех районах Киева 1 ноября было понижено давление воды из-за обесточивания водопроводного объекта. В некоторых домах возможно временное прекращение водоснабжения.