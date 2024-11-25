Київ тимчасово може залишитися без вуличного освітлення, але не через відключення світла

До кінця 2024 року КП "Київміськсвітло" проведе масштабний ремонт мереж зовнішнього освітлення у восьми районах столиці. Через це можливі відключення ліхтарів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.
Зазначається, що ремонтні роботи включатимуть заміну світильників, опор, кронштейнів та кабельних мереж.
Через це можливі відключення зовнішнього освітлення, а саме у таких районах:
1. Голосіївський:
2. Дарницький:
3. Деснянський:
4. Дніпровський:
5. Печерський:
6. Солом’янський:
7. Подільський:
8. Шевченківський:
Додамо, що у Києві сьогодні, вранці 25 листопада, було зафіксовано забруднення повітря. У яких районах ситуація найгірша - дізнайтеся у нашому матеріалі.
Нагадаємо, що сьогодні також продовжуть діяти обмеження електропостачання в Україні.
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