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Київ тимчасово може залишитися без вуличного освітлення, але не через відключення світла

Фото: Київ (Getty Images)
Автор: Ніна Єланська

До кінця 2024 року КП "Київміськсвітло" проведе масштабний ремонт мереж зовнішнього освітлення у восьми районах столиці. Через це можливі відключення ліхтарів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

Зазначається, що ремонтні роботи включатимуть заміну світильників, опор, кронштейнів та кабельних мереж.

Через це можливі відключення зовнішнього освітлення, а саме у таких районах:

1. Голосіївський:

  • на вулиці Степана Рудницького,
  • у приватному секторі "Ширма" (у межах вулиць Холодноярської, Сумської, Деміївської та просп. Валерія Лобановського),
  • у приватному секторі "Цимбалів яр" (у межах вулиць Максима Рильського, Голосіївської, Еллана-Блакитного, Малокитаївської),

2. Дарницький:

  • на вулиці Вакуленчука, 1 (спеціальна школа І-ІІ ступенів № 10),
  • у приватному секторі мікрорайону "Червоний хутір" (у межах Харківського шосе, вулиць Ялинкової,  Володимира Рибака, Вакуленчука),

3. Деснянський:

  • на вулиці Мілютенка,
  • у приватному секторі с. Троєщина (у межах вулиць Радосинської, Климента Квітки, Василя Щавинського, Митрополита Володимира Сабодана, Миру, Олександра Довженка, Олексія Курінного, Тараса Коваля, Лермонтова, Івана Кожедуба та Володимира Беца),

4. Дніпровський:

  • у приватному секторі мікрорайону ДВРЗ-1 (Ліски) (у межах вулиць Азербайджанської, Алматинскої, Любові Малої, Гроденської, провулків Бишівського та Гроденського), 
  • у приватному секторі ДВРЗ-2 (Стара Дарниця) (у межах вулиць Устима Кармелюка, Лохвицької, Сиваської, Хорольської),

5. Печерський:

  • на вулиці Бастіонна,
  • у приватному секторі мікрорайону "Звіринець" (у межах вулиць Бастіонної, Садово-Ботанічної, Звіринецької, Вільшанської та Залізничного шосе),

6. Солом’янський:

  • на вулиці Федора Ернста,
  • у мікрорайоні Жуляни (у межах вулиць Територіальної оборони, Дмитра Луценка, Шкільної, Шевченка, Григорія Гуляницького, Київської, Совської, Степана Рудницького, Ганни Арендт, Генерала Павленка, Березової, Малинової та Антіна Ждановича),
  • у мікрорайоні Совки (у межах вулиць Охтирської, Петра Радченка, Холодноярської, Сигнальної, Колоскової, Пржевальського, Червоної, Донської та просп. Валерія Лобановського),
  • у приватному секторі мікрорайону "Караваєві дачі" (у межах вулиць Комбайнерів, Тетяни Яблонської, Новопольової, Олекси Гірника, Бориславської),

7. Подільський:

  • на проспектах Свободи та Георгія Гонгадзе,
  • на вулиці Наталії Ужвій,
  • у приватному секторі "Кинь-Ґрусть" (у межах вулиць Івана Їжакевича, Косенка, Пуща-Водицької, Лісозахисної, Луцької, Канівської, провулків Межевого, Андрія Кузьменка, Кобзарського)

8. Шевченківський:

  • на вулицях Данила Щербаківського та Ігоря Турчина.

Додамо, що у Києві сьогодні, вранці 25 листопада, було зафіксовано забруднення повітря. У яких районах ситуація найгірша - дізнайтеся у нашому матеріалі.

Нагадаємо, що сьогодні також продовжуть діяти обмеження електропостачання в Україні.

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КиївВідключеня світла