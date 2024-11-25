Київ тимчасово може залишитися без вуличного освітлення, але не через відключення світла

Додамо, що у Києві сьогодні, вранці 25 листопада, було зафіксовано забруднення повітря. У яких районах ситуація найгірша - дізнайтеся у нашому матеріалі.

Нагадаємо, що сьогодні також продовжуть діяти обмеження електропостачання в Україні.

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