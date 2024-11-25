У деяких районах Києва фіксують забруднення повітря: де ситуація найгірша
Станом на ранок понеділка, 25 листопада, у деяких районах Києва фіксують високий рівень забрудненості повітря. Радіаційний фон у всьому місті - в межах норми.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на дані Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.
Забруднення повітря на правому березі Києва
У КМДА розповіли, що рівень забрудненості повітря на правому березі столиці - низький.
На стаціонарних пунктах моніторингу атмосферного повітря зранку 25 листопада показники щодо забруднення є такими:
- вулиця Щусєва, 20 - загальний індекс якості повітря 48 (низький рівень забрудненості)
- проспект Європейського Союзу, 64-Г - загальний індекс якості повітря 39 (низький рівень забрудненості)
- вулиця Китаївська, 22 - загальний індекс якості повітря 35 (низький рівень забрудненості)
- проспект Берестейський, 97 - загальний індекс якості повітря 31 (низький рівень забрудненості)
- вулиця Турівська, 28 - загальний індекс якості повітря 18 (дуже низький рівень забрудненості)
Забруднення повітря на лівому березі столиці
Тим часом на лівому березі Києва рівень забрудненості атмосферного повітря - високий.
У КМДА уточнили, що ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря на лівому березі є метеорологічні умови (зокрема, низька швидкість вітру), що сприяють накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря.
На стаціонарних пунктах моніторингу забруднення повітря фіксують за такими адресами:
- вулиця Харківське шосе, 7/1 - загальний індекс якості повітря 82 (високий рівень забрудненості)
- вулиця Архітектора Вербицького, 26 - загальний індекс якості повітря 77 (високий рівень забрудненості)
До поліпшення ситуації зі станом повітря громадянам рекомендують:
- закрити вікна
- обмежити перебування на вулиці
- пити багато води
- якщо є очищувач повітря - увімкнути його на максимум
Як стежити за якістю повітря в Києві
Загальний індекс якості повітря (Common Air Quality Index або CAQI) формується автоматично на основі показників кількох основних забруднювачів:
- ТЧ2.5 і ТЧ10 (частки пилу)
- SO2 (діоксид сірки)
- NO2 (діоксид азоту)
- О3 (приземний озон)
- CO (оксид вуглецю)
Тобто чим нижчий показник CAQI, тим краща якість повітря.
"Градація" показника CAQI (скриншот: asm.kyivcity.gov.ua)
Стежити за станом атмосферного повітря та радіаційним фоном у столиці в режимі реального часу можна:
- або на карті за посиланням
- або в додатку "Київ Цифровий"
Нагадаємо, впродовж більшості днів другої декади листопада в Україні спостерігалася нестійка погода. Середня добова температура коливалась від показників вищих за норму до слабких нічних морозів.
На сході було тепло. Середня температура у цей період відповідала початку листопада. На заході - була дещо нижчою від норми.
В останні дні другої декади через атмосферні фронти погода погіршилася. У різних регіонах спостерігалися опади (подекуди - значні): дощ, мокрий сніг та сніг. При цьому пориви вітру досягали 15-23 м/с.
Місцями спостерігалася ожеледь, ожеледиця та налипання мокрого снігу.
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